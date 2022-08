Tensions musculaires, mauvaise élimination des toxines, intoxication : l’impact d’une mauvaise hydratation sur vos performances sportives

Andrea Braga, kinésithérapeute du sport et coach, explique, en collaboration avec Running Solutions, comment une hydratation non correctement calibrée peut avoir des conséquences sur notre organisme.

Un entraînement correctement calibré et exécuté n’est pas le seul facteur qui mène vers la performance. La réussite d’un sportif, amateur ou de haut niveau, dépend aussi d’un ensemble de facteurs qui dépassent largement le cadre strict d’un plan d’entraînement. Comme, par exemple, une bonne hydratation dans votre vie de tous les jours ou au cours d’un effort sportif.

En compagnie d'Andréa Braga, kinésithérapeute du sport et préparateur physique, nous nous sommes donc intéressés aux conséquences d'une mauvaise hydratation sur la performance sportive au cours du troisième volet d'une série de capsules qui évoquent également l'impact de la chaleur ou d'un déficit de sommeil sur la pratique sportive.

Une augmentation des tensions musculaires et tendineuses

Une hydratation insuffisante est néfaste de façon générale sur la performance sportive. Cela peut mener à une "simple" perte d'énergie mais aussi à des crampes ou des blessures. Et en cas de déshydratation plus importante, à des symptômes plus graves (vertiges, troubles digestifs et/ou cardiaque, coup de chaud...).

Outre ces conséquences à court terme, un déficit d'hydratation a plusieurs impacts à moyen/long terme, dont celui d’augmenter les tensions au niveau des muscles, des tendons et des fascias, ces membres qui les recouvrent. Face au manque d’eau, ceux-ci s’assèchent et se raidissent. D’où les tensions musculo-tendineuses pouvant être ressenties.

Une diminution de l’élimination des toxines

Privé d’eau, l’organisme a du mal à éliminer ses toxines, ces déchets qui sont produits par le corps et qui doivent être éliminés par les urines. Boire correctement avant, pendant et après l’effort permet de drainer correctement les fluides et de faciliter l’élimination de ces déchets qui s’accumulent tout au long de la journée.

Un risque d’intoxication face à la soif

Un hydratation incorrecte induit, logiquement, une soif importante. Votre corps, pour fonctionner, fait savoir qu’il a besoin d’eau. Il faut bien s’hydrater, mais pas trop non plus face à cette demande en eau de l’organisme. Car trop boire peut mener à ce qu’on appelle la rhabdomyolise, qui est une dégradation de tissu musculaire libérant une protéine toxique dans le sang. On constate alors un mouvement de minéraux dans le corps, qui vont quitter les cellules pour équilibrer l’eau qui serait apportée en excès. En quelque sorte, il s’agit là d’une intoxication à l’eau.

>>> Le conseil pratique <<<

Il faut boire à sa soif, en écoutant les besoins de son corps. Entre 2 à 3 litres par jour en cas d’activité sportive, idéalement par petites quantités. Mais, comme toujours, attention à l’excès et à ses conséquences.