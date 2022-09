Accueil Sports Sport régional Liège La R3 du RFC Liège TC écrit une page de l’histoire du club Cette bande de copains a remporté l’Interrégions… sans jouer la finale et jouera en R2 l’an prochain. Matthias Sintzen Coordinateur sport Liège - Suiveur du RFC Seraing et du RFC Liège



©DR

Depuis un petit temps déjà, le RFC Liégeois TC retrouve une certaine dynamique et tente de reconstruire sous la houlette de Jean-Luc Haleng, son président. Des jeunes progressent et les résultats chez les adultes commencent à suivre. En R3, l'équipe composée de Romain et Alexandre Custinne, Olivier Delfosse, Antoine...