Les faits marquants de la D1 amateurs de ce dimanche.

Winkel-Seraing 0-4

Les gars du Pairay sont fin prêts pour négocier le prochain derby avec leurs voisins de Rocourt.

C’est sans guère de difficulté qu’ils ont pris le dessus sur un adversaire flandrien qui n’avait que l’énergie du désespoir et une fougue parfois débridée à opposer à leur invité du jour.

Après une vingtaine de minutes durant lesquelles chacun défendit crânement le moindre lopin de terrain, les visiteurs se firent de plus en plus menaçants, à l’image de ce tir sur le poteau signé Mouhli (23e). Le prélude à une kyrielle d’offensives habilement ponctuées par Sabaouni et Mehanovic.

La supériorité tant individuelle que collective ne baissa pas d’un iota à la reprise, Mouhli y allant à son tour d’un joli but avec la complicité d’Al Badaoui.

La dernière demi-heure s’assimilera à une aimable gestion des événements de la part d’une équipe bien en jambes et qui n’a toujours pas égaré le moindre point en 2020.

M. M.

Winkel: Roef; Dujardin, Reuse, Obin, Verhooghe; Lutun (79e Nuyts), Vanhaeren (46e Bougrissi), Deschilder, Waeghe (70e M. Oujmedeber); S. Oujmedeber; Munoz Herrera.

Seraing: Werner; Swers, Faye, Boulenger, Kilota; Cascio, Al Badaoui (85e Basha), Sabaouni, Mouhli (70e Gueye); Stevance, Mehanovic (82e Pierrot).

Arbitre: M. Verslycken.

Avertissements: Lutun, S. Oujmedeber, Munoz Herrera, Verhooghe, Stevance, Obin, Kilota.

Les buts: 24e Sabaouni (0-1), 29e Mehanovic (0-2), 57e Mouhli (0-3), 79e Obin contre son camp (0-4).

RFC Liège - Deinze 1-3

Quel contrôle de Deinze! Liège n'avait pas droit au chapitre face à un véritable rouleau compresseur et se faisait avoir après un quart d'heure par l'inévitable Mertens. Et ce dernier trouvait encore le montant avant le repos.

Les locaux entamaient la seconde période avec plus d'envie mais un obus de Van Walle assomait définitivement le RFCL.

Challouk enfonçait définitivement le clou à 15 minutes.

Bagoura sauvait l'honneur sur penalty en fin de match.

La série de huit matchs sans défaite est donc terminée pour les Sang et Marine.

Le technique

RFC LIEGE: Debaty, D'Ostilio, Bustin, Van Den Ackerveken, Teruel, Giargiana (73e Mariën), Niankou, Bruggeman (57e Electeur), Mouchamps, Lallemand (80e Amou-Djaba), Bangoura.

DEINZE: Vandenberghe, Boone, De Greef, Goossens, Vansteenkiste, Le Postollec, Schils (90e De Schutter, Van Walle, Staelens (69e Tarfi), Challouk (82e De Smert), Mertens.

ARBITRE: M. Letellier.

AVERTISSEMENTS: Boone, D'Ostilio, Bangoura, Schils.

LES BUTS: 17e Mertens (0-1), 53e Van Walle (0-2), 76e Challouk (0-3), 87e Bangoura sur pen. (1-3).

Rupel Boom - Visé 1-1

Boom n'avait pas encore mis une seule fois le nez à la fenêtre quand son duo offensif se jouait de la défense visétoise pour ouvrir la marque peu avant l'heure de jeu.

Visé n'aurait pas mérité de s'enfoncer de la sorte dans sa spirale négative. Les Visétois avaient jusque-là maîtrisé les débats, davantage dans la rigueur que la flamboyance, mais avec l'une ou l'autre occasion de le traduire au marquoir. Notamment via une reprise de Mputu sur la transversale. Fort heureusement, dans une fin de rencontre nettement plus débridée, Vaccaro profitait d'une phase arrêtée rapidement jouée pour sauver l'essentiel. Un partage flatté pour les Anversois. Un goût de trop peu pour Visé, qui avait encore l'opportunité de l'emporter dans les cinq dernières minutes, par Sawaneh et surtout Sambu Mansoni.

Le technique

Boom: Deloose; Somers, De Paepe, Mambabua; Siebens (68e Jaeken), Spaenhoven, Put, Polizzi (82e Vereeck), Binst; Schaessens (90e+1 Van den Steen), Laureys.

Visé : Jaa; Bonemme, Oluoch, Debefve; Nezer, Vaccaro; Perseo, Sambu Mansoni, Remacle (64e Legear), Thuys (78e Gerits); Mputu (83e Sawaneh).

Arbitre: M. Vandevenne.

Avertissements: Vaccaro, Put, Spaenhoven.

Les buts: 55e Binst (1-0), 73e Vaccaro (1-1).