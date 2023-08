Le président de la Fédération espagnole critiqué après son geste: “Un bisou innocent? Non, une agression sexuelle!”

À lire aussi

Contrairement à ce qui a pu être dit, ce bisou n’a donc rien d’un geste d’affection partagé. Donatienne Portugaels, présidente du Mouvement pour l’Égalité entre les Femmes et les Hommes est formelle : embrasser une personne sur la bouche sans son consentement est pénalement répréhensible.

“Dans l’ancien code pénal, on qualifiait ce genre d’acte d’attentat à la pudeur. Embrasser une personne sans son consentement, c’est une agression sexuelle. D’un point de vue juridique, c’est juste en-dessous du viol”, explique-t-elle. Toute la difficulté étant de prouver l’absence de consentement. “Pour les victimes, prouver qu'il n'y a pas eu de consentement est extrêmement difficile. Dans le nouveau code pénal, il revient à la victime de prouver d'agression sexuelle ou de viol qu'elle n'était pas consentante et que l'auteur avait l'intention de commettre une agression. Il ne suffit donc pas de prouver qu'il y a eu une agression. Ca renforce évidemment les difficultés des victimes à avoir gain de cause", déplore-t-elle.