La socialiste Eliane Tillieux préside des séances plénières parfois houleuses, mais se réjouit avant tout de l’"intensité du débat parlementaire".

C’est l’aboutissement de tout un combat", confiait Eliane Tillieux, le 13 octobre 2020, au moment d’accéder au perchoir de la Chambre des représentants. L’entrée en fonction de la socialiste marquait un moment important non seulement dans sa carrière, mais également dans l’histoire de l’assemblée, qui était présidée pour la première fois par une femme.

Depuis lors, l’ancienne ministre wallonne de la Santé, de l’Action sociale et de l’Égalité des chances n’a de cesse de tenter d’imposer durablement sa marque. Quitte à quelque peu bouleverser les habitudes des parlementaires… Eliane Tillieux est l’Invitée du samedi de LaLibre.be.

La situation d’urgence épidémiologique a été prolongée la semaine dernière alors que le Comité de concertation a assoupli les mesures sanitaires. N’est-ce pas un non-sens ?

"On voit que les chiffres diminuent, qu’il s’agisse des contaminations ou des hospitalisations. Cela est indéniable. C’est pourquoi le Codeco a acté toute une série d’assouplissements. Mais le Covid nous a déjà surpris à plusieurs reprises. Nous avons été mis à mal plus d’une fois. Nous avons dû alors nous réadapter et parfois revenir sur des décisions parce que l’on s’était rendu compte qu’elles n’étaient pas les bonnes. Il nous faut à présent une vision à long terme. Personne ne pourra nous reprocher de vouloir regarder vers l’avenir. Le baromètre va nous aider à prendre les bonnes décisions et à aller vers l’avant."

L’opposition a estimé que les pouvoirs du Parlement étaient "confisqués" par ce prolongement de la situation d’urgence épidémiologique…

(...)