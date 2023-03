TotalEnergies se sépare de plus de 1.600 stations-services en Europe pour préparer la transition vers l’électricité

TotalEnergies vient d’annoncer la vente de l’ensemble de ses stations-services en Allemagne et aux Pays-Bas au groupe canadien Couche-Tard, l’un des leaders des magasins de proximité. L’enseigne est déjà active en Europe du Nord via le réseau de stations-services Statoil. Au total, 1.198 stations sont concernées outre-Rhin et 392 chez nos voisins du Nord. En Belgique et au Luxembourg, les deux groupes formeront une co-entreprise détenue à 60% par TotalEnergies et 40% par Couche-Tard, pour gérer les 619 stations-services actuellement exploitées par le pétrolier.