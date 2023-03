Un pack PS5 pour en profiter sans tarder

Ce pack comprend la PS5 (version disque) et le jeu God Of War Ragnarok (environ 70€), ainsi qu’un abonnement de 3 mois sur Apple TV (valeur = 20€). Le tout ne coûte que 599,99€ seulement, ce qui, en déduisant les bonus, revient à payer 509,99€ votre Playstation 5… Alors qu’elle est à 549,99€ sur le site officiel de PlayStation ! Vous économisez 40€ de différence !

Encore mieux ? Un pack PS5 spécial multijoueurs

Dans le pack PS5, vous obtenez

la PS5 Disc Edition

deux manettes Dualsense (69,99€ la manette supplémentaire)

le jeu vidéo God of War Ragnarok (environ 70€ séparément),

le jeu Hogwarts Legacy : L’héritage de Poudlard (environ 60€ séparément)

3 mois d’abonnement sur Apple TV (soit environ 20€),

Et une livraison pour le lendemain, pour profiter immédiatement de votre console de jeux préférée !

Soit 509€ pour la PS5 “édition disque” seule… tout en étant prêt à affronter votre meilleur ami ou votre meilleure amie sur des jeux de grande qualité !

Les jeux PS5 : God of Ragnarok

Dans God of Ragnarok, Kratos et Atreus doivent se rendre dans chacun des neuf royaumes à la recherche de réponses alors que les forces asgardiennes se préparent à une bataille prophétisée qui mettra fin au monde. En chemin, ils exploreront de magnifiques paysages mythiques et affronteront de redoutables ennemis sous la forme de dieux et de monstres nordiques. Kratos et Atreus devront sans cesse choisir entre leur propre sécurité et celle des royaumes.

Dans Hogwarts Legacy, vous retrouvez le monde d’Harry Potter au travers d’un RPG d’action-aventure immersif en monde ouvert. Vous incarnez un élève de Poudlard, détenteur d’un ancien secret qui pourrait déchirer la communauté des sorciers toute entière.