Le produit parfait pour ne plus JAMAIS tomber à court de batterie au mauvais moment est à un prix ultra-concurrentiel sur Amazon !

Est-ce vraiment une bonne affaire ?

Oui, le même modèle de batterie est annoncé à 33,24€ sur Aliexpress, alors qu’Amazon le propose à 29,99€. En outre, le chargeur pro ultrarapide et sûr d’INIU a déjà satisfait plus de 38 millions d’utilisateurs satisfaits dans le monde entier : il s’agit d’un appareil de qualité. Et fait pour durer, puisqu’une garantie de 3 ans est offerte sur la batterie ! Avec son port USB-C et ses deux ports USB, le chargeur vous permet de recharger simultanément jusqu’à trois appareils. Bonus : en achetant la batterie, vous recevez, en plus, une pochette de voyage !

Une batterie externe ? Pourquoi ?

Nous avons tous et toutes déjà vécu cette situation : nous n’avons plus que 5 % de batterie et pourtant, nous avons terriblement besoin de notre GPS, de notre application SNCB sur laquelle se trouve notre ticket ou de prévenir notre partenaire qu’on sera un peu en retard. Mais, trop tard, notre GSM s’arrête et c’est à ce moment qu’on se rend compte qu’il nous est (vraiment) indispensable. Heureusement, si vous avez une batterie externe, en deux temps, trois mouvements, votre smartphone reprend vie et vous pouvez continuer votre parcours comme si de rien n’était.