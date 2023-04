Comment choisir son tapis de yoga ? Nos conseils et notre top 5 des meilleurs tapis de yoga

Notre top 5 des meilleurs tapis de yoga

Le plus naturel : le tapis de yoga Adidas

©Amazon

Pour ceux qui souhaitent pratiquer du sport avec des accessoires qui respectent l’environnement, ce tapis de yoga en caoutchouc naturel d’Adidas est idéal. Composé de caoutchouc naturel et d’une surface antidérapante, il permet de conserver une excellente adhérence même face à une transpiration excessive. Aucun risque de se blesser en réalisant ses étirements et ses postures pour être zen. Une fois la session de gym terminée, ce tapis de sport pliable ne prend que très peu de place puisqu’il est enroulable.

Le tapis de sol le plus épais : le tapis de gymnastique Tunturi Pro

©Amazon

Ce tapis séduit par sa largeur de 60 cm qui permet de réaliser différents exercices en toute sécurité. Antidérapant, ce tapis de gymnastique Tunturi Pro peut être utilisé pour réaliser des étirements, lors d’une séance de yoga et de pilates. Grâce à son épaisseur de 1,5 cm, il est très apprécié pour effectuer toutes les postures au sol qui sollicitent les genoux, et notamment pour toutes les positions allongées. Les séances de fitness atteignent leur but : retrouver le calme et la relaxation.

Le tapis le plus complet : le kit d’acupression Vital

©Amazon

Ce kit d’acupression Vital est ce qu’il y a de plus complet car il se compose d’un tapis de sol et d’un coussin qui présentent des points en plastique dont le but est de stimuler les points de pression du corps. Cela aura pour effet de libérer la tension musculaire et d’augmenter la circulation sanguine. Résultat : les yogis sont encore plus zen. Ce tapis peut également être utilisé après une séance de yoga pour se revitaliser et se régénérer. Un sac de transport en nylon est fourni pour faciliter son transport et les déplacements.

Le tapis de yoga au meilleur rapport qualité/prix : le tapis de yoga Move Mat de Nike

Ce tapis de yoga Move Mat Nike est incontestablement le tapis de yoga au meilleur rapport qualité/prix.

©Amazon

D’une épaisseur de 4 mm, il convient aux séances de gym douce et permet de réaliser les étirements et les postures. Sa surface antidérapante aide à garder l’équilibre et évite les accidents lors de la réalisation des exercices. Ce tapis possède aussi une construction anti-odeur pour une expérience parfaite et une relaxation optimale même en cas de transpiration. D’une légèreté incomparable, ce tapis de yoga se transporte très facilement même s’il ne possède pas de sangle.

Le tapis de yoga moins cher : le tapis de sol Schildkröt

©Amazon

Ce tapis de sol Schildkröt est sans doute l’un des moins chers, mais il possède toutes les qualités pour se classer parmi les meilleurs tapis de yoga. Il possède deux couches en TPE sans PVC et est antidérapant. De ce fait, il convient à la pratique du yoga, des exercices de gym, de postures au sol ou encore de l’aérobic. Sa surface douce est très agréable et assure un bon amortissement. Une fois la séance de relaxation terminée, il suffit d’enrouler le tapis et le ranger dans son sac de transport équipé d’une sangle et d’un cordon. Même le rangement se fait de façon zen. Le tout pour moins de 30€ !

Comment choisir son tapis de yoga ?

Que l’on soit débutant ou confirmé dans la pratique des postures de yoga, il est indispensable de choisir un tapis de sport adapté à cette pratique. Le type de yoga va avoir une influence sur le choix du tapis de sol.

Pour un yoga doux, c’est-à-dire axé sur la détente, il est primordial d’opter pour un tapis confortable car les postures doivent être tenues longtemps et sollicitent donc les articulations. Place à un tapis épais, entre 5 et 8 mm, qui se transporte facilement.

Pour un yoga dynamique, il est conseillé d’ acheter un tapis antidérapant pour maintenir plus facilement les postures d’équilibre. Cette fois, l’épaisseur recommandée se situe entre 3 et 5 mm.

Autre critère important qui détermine le choix du tapis : la matière . En effet, un tapis de sol fitness ne peut pas remplacer un tapis de yoga, car les deux ont des caractéristiques différentes. Pour une pratique de yoga optimale, il est recommandé de choisir un tapis de yoga ecofriendly, c'est-à-dire composé de matériaux respectueux de l'environnement tels que le caoutchouc, la toile de jute ou le TPE. Il est préférable d'éviter les tapis de yoga en PVC car ils peuvent être toxiques pour la santé.

La facilité de transport a son importance pour ceux qui aiment pratiquer le yoga aussi bien en extérieur qu’en intérieur. Certains tapis de gym sont pliables, plutôt que roulables, et sont donc plus adaptés pour être casés dans un sac. Un tapis facilement transportable est parfait pour les yogis qui ont une pratique régulière et qui participent à des retraites de yoga, parfois à l'étranger.

Pour les débutants, qui n'ont fait encore que quelques séances de yoga, certains tapis possédant des motifs et des lignes peuvent être utiles. En effet, ces lignes sont souvent pensées pour vous permettre de voir en un clin d'oeil si votre posture est correcte et vos mains ou vos pieds bien alignés, par exemple.

N'hésitez pas à demander à votre professeur de yoga des conseils : il saura vous aider !

Pratiquer le yoga avec un bon tapis de sport et les bons accessoires

Pour un cours de yoga réussi et devenir de bons yogis, il ne faut pas oublier certains accessoires tels que son tapis de yoga, son coussin de méditation pour gagner en confort, une serviette pour absorber la sueur et son legging pour être libre de ses mouvements.

Comment entretenir son tapis de yoga ?

Il est recommandé de régulièrement laver son tapis de yoga pour prolonger sa durée de vie, le conserver en bon état, mais aussi pour des raisons d’hygiène. L’entretien dépend du type de tapis. Pour les nattes fabriquées en polyéthylène, une éponge humide est suffisante, celles en mousse nécessitent le passage d’un chiffon microfibres imprégné d’eau tiède savonneuse, celles en coton ont l’avantage d’être lavables en machine. Le séchage du tapis de sol est également très important. Il faut soit l’essuyer avec une serviette, soit le laisser sécher, éventuellement suspendu, dans un endroit sec.

Avec toutes ces recommandations pour choisir un tapis de yoga, vous êtes prêt à trouver votre allié pour vous accompagner dans votre pratique de cette discipline ancestrale et pleine de bienfaits. Saviez-vous que pratiquer régulièrement ces postures et exercices de respiration permettent d'assouplir et renforcer vos muscles, d'améliorer votre équilibre, de corriger des erreurs de postures héritées parfois depuis la petite enfance, ainsi que de réduire votre stress et soulager l'anxiété ? Une simple "salutation au soleil" tous les matins peut déjà faire la différence ! Mais que cela ne vous empêche pas d'enchaîner sur une séance de yoga à domicile !