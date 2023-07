Quel couteau pour faire des sushis ? Conseils et top 3 meilleurs couteaux à sushis !

Notre top 3 des couteaux japonais pour sushis

Voici nos trois couteaux à sushis préférés, par catégorie de prix :

Quel couteau pour faire des sushis ?

Chaque couteau japonais est spécifique pour une tâche en particulier :

Le Yanagiba sert à découper le poisson frais en sashimi,

Le Nakiri à la découpe des légumes,

Le Deba est utile pour le filetage du poisson ou de la volaille

etc.

Vous obtiendrez un résultat visuellement plus attrayant (et plus de plaisir à cuisiner) en employant le bon couteau de cuisine pour la bonne tâche et, pour cela, rien de tel que les couteaux japonais, qui ont été pensés pour ce type de cuisine et pour trancher de manière fine et nette.

Néanmoins, pour optimiser les coûts, une autre solution est d’opter pour un couteau polyvalent de qualité. L’avantage de ne pas choisir le couteau le moins cher est qu’un couteau de qualité vous promet un résultat de qualité, une plus longue espérance de vie et un tranchant impeccable.

Si vous ne pouvez acheter qu’un seul couteau pour faire vos sushis et makis, nous vous recommandons le couteau Santoku (qui se traduit par “trois vertus” en japonais). Ce couteau de cuisine japonais est un couteau alvéolé, multi-usages et parfait pour les sushis puisqu’il sert tant à émincer les légumes qu’à découper la viande et le poisson.

Le couteau japonais pas cher : le Fiskars



A moins de 20€, mais de bonne qualité, ce couteau à sushi conviendra aux débutantes et débutants en cuisine. Il sert à la préparation de la viande, du poisson et des légumes et offre une prise en main agréable et un tranchant correct. Il est adapté au lave-vaisselle, ce qui ne gâche rien

Le couteau japonais au meilleur rapport qualité-prix : le Kirosaku



Il a obtenu une note de 4,7/5 sur Amazon, après 1230 évaluations et coûte moins de 80€, ce qui en fait un excellent achat, au rapport qualité/prix intéressant. Parfait pour les amateurs et amatrices tout en étant de grande qualité, ce santoku a une lame légèrement plus courte que traditionnellement, ce qui lui confère une grande facilité d'utilisation.

Le meilleur couteau à sushis : le couteau japonais haut de gamme de Wüsthof



Ce Santoku Performer de 17cm représente un petit budget, mais offre une expérience de cuisine incroyable. Puissant et polyvalent, il tranche précisément et sans difficulté n'importe quel aliment. Sa lame en acier inoxydable offre une résistance absolue aux acides, à la chaleur, etc. et garantit donc une longue durée de vie à votre couteau de chef. Le manche du couteau est pensée pour être parfaitement ergonomique et est recouverte d'une structure en nid d'abeille anti-dérapante. Bref, ce couteau japonais est un couteau professionnel, certes coûteux, mais difficilement égalable au niveau de la qualité.

Le matériel pour sushis

Une fois votre couteau choisi, n’oubliez pas qu’il vous reste du matériel à avoir pour faire des sushis : la planche à découper, le bambou pour rouler les sushis, le plat pour les disposer et, bien sûr, les ingrédients (feuille de nori, vinaigre de riz, riz à sushis, etc.).

L'entretien de vos couteaux

Enfin, un fusil affuteur, un fusil aiguiseur ou une pierre naturelle pour aiguiser les lames de vos couteaux de cuisine japonais sera indispensable pour l’entretien de votre nouveau couteau ! Nous vous recommandons le Lantana, qui permet l'aiguisage et affûtage de tous vos couteaux de chef.