Chaque couteau japonais est spécifique pour une tâche en particulier :

Le Yanagiba sert à découper le poisson frais en sashimi,

Le Nakiri à la découpe des légumes,

Le Deba est utile pour le filetage du poisson ou de la volaille

etc.

Vous obtiendrez un résultat visuellement plus attrayant (et plus de plaisir à cuisiner) en employant le bon couteau de cuisine pour la bonne tâche et, pour cela, rien de tel que les couteaux japonais, qui ont été pensés pour ce type de cuisine et pour trancher de manière fine et nette.

Néanmoins, pour optimiser les coûts, une autre solution est d’opter pour un couteau polyvalent de qualité. L’avantage de ne pas choisir le couteau le moins cher est qu’un couteau de qualité vous promet un résultat de qualité, une plus longue espérance de vie et un tranchant impeccable.

Si vous ne pouvez acheter qu’un seul couteau pour faire vos sushis et makis, nous vous recommandons le couteau Santoku (qui se traduit par “trois vertus” en japonais). Ce couteau de cuisine japonais est un couteau alvéolé, multi-usages et parfait pour les sushis puisqu’il sert tant à émincer les légumes qu’à découper la viande et le poisson.

L’expertise : le meilleur couteau à sushis

Le couteau Santoku de la marque Evercut est le choix par excellence des cuisiniers. C’est un couteau professionnel, dont la lame en acier inoxydable a une durée de vie jusqu’à 300 fois supérieure à celle des autres couteaux de cuisine proposés habituellement. Le tranchant du couteau est d’ailleurs garanti à vie sans affûtage, ce qui justifie largement son prix de 149€.

La meilleur rapport qualité/prix : le couteau garanti à vie

Vous préférez investir dans un seul bon couteau ? Optez pour le Santoku Top Chef ! Comme son manche n’est pas en bois, il peut être mis au lave-vaisselle. Autre avantage : il est garanti à vie ! Et toujours de fabrication française. Prix : 74,9€

Le prix : le couteau à sushi pas cher d’Opinel

Une marque connue, un manche en bois et une fabrication française, le tout pour un prix tout à fait démocratique (32€ au moment de la rédaction de l’article)... Que demander de plus ?

Le seul désavantage du couteau Opinel ? Son manche en bois, très agréable quand on cuisine, l’empêche néanmoins d’être mis au lave-vaisselle. Si vous préférez un modèle compatible avec le lavage en machine, un manche Micarta sera plus adapté… mais implique une augmentation du prix (49€)

La polyvalence : le set de couteaux à petit prix

Le bloc de 5 couteaux de l’Artisan du Couteau est l'idéal pour être parfaitement équipé. Il comporte notamment un Santoku pour des sushis parfaits, mais également un couteau à steak, un couteau de cuisine, un couteau d’office et un couteau à pain ! Ses avantages : un excellent rapport qualité/prix, une fabrication française, un manche en bois de noyer et le bloc ultra pratique pour ranger ses couteaux sans les abîmer. Petit bonus ? Vous pouvez les faire graver gratuitement : vous pouvez donc en faire un beau cadeau ! En revanche, il est déconseillé de les mettre au lave-vaisselle.

Au niveau prix, ils sont à 149€, au lieu de 191,5€ actuellement ! (au moment de la rédaction de l’article)

Le matériel pour sushis

Une fois votre couteau choisi, n’oubliez pas qu’il vous reste du matériel à avoir pour faire des sushis : la planche à découper, le bambou pour rouler les sushis, le plat pour les disposer et, bien sûr, les ingrédients (feuille de nori, vinaigre de riz, riz à sushis, etc.).

L'entretien de vos couteaux

Enfin, un fusil affuteur, un fusil aiguiseur ou une pierre naturelle pour aiguiser les lames de vos couteaux de cuisine japonais sera indispensable pour l’entretien de votre nouveau couteau !