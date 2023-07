Le grand test des marques : voici le meilleur taboulé pour accompagner le barbecue du week-end (COMPARATIF)

À lire aussi

Aspect du packaging : il y a des tests pour lesquels il est facile de coter le packaging. On est face à 7 paquets on ne peut plus classique, avec une barquette en plastique transparent qui laisse apparaître le produit.

Aspect du produit : a priori, tous les taboulés se ressemblent. Mais les odeurs ne sont pas toutes les mêmes. Si cela s’explique parfois par des différences de recette, mais pas seulement. Un coup de cuillère permet aussi d’observer des différences. Le taboulé vendu chez Intermarché était par exemple très sec. Chez Aldi et Lidl, on a surtout regretté le manque de légumes, et donc un manque d’odeur. A contrario, la grande marque (Pierre Martinet) et Delhaize propose des produits qui sentent très bon.

Valeur nutritionnelle : Nutri-Score B pour tout le monde, ce n’est pas l’élément le plus gras du barbecue.

À lire aussi

Lisibilité de l’étiquette : L’astuce du jour, c’est l’étiquette de chez Delhaize, où les infos sont planquées derrière l’étiquette principale du produit. C’est indiqué, mais cela ne saute pas aux yeux. Pour le reste, c’était plutôt correct, sauf pour Intermarché, Carrefour (surtout) et Lidl où c’était vraiment illisible.

Goût : pour trouver le meilleur élève de ce test, il faut se tourner vers la grande marque, mais pas seulement ! Colruyt parvient à faire jeu égal avec un taboulé ni trop sec, ni trop humide, et surtout des saveurs variées au niveau des légumes. Delhaize et Carrefour font mieux que se défendre, mais c’était à chaque fois un rien trop sec au niveau de la texture. Lidl obtient tout juste la moyenne, mais cela manquait de goût. Le goût était encore moins présent chez Intermarché, sans que cela soit mauvais pour autant. Par contre, notre panel n’a pas du tout apprécié le taboulé vendu chez Aldi, qui était beaucoup trop écœurant.

À lire aussi

Rapport qualité-prix : entre les produits le moins chers (Intermarché et Carrefour) et le plus cher (la grande marque, évidemment), il y a une nette différence. 1,65€ contre 5,25€ ! Pour le reste, voici dans l’ordre et pour des quantités similaires (sauf Colruyt, qui propose le plus gros pot) : Colruyt (2,99€), Lidl (2,90€), Delhaize (2,09€) et Aldi (1,75€).