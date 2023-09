Le come-back de Meg Ryan au cinéma reporté à cause du… concert de Taylor Swift

Un des meilleurs démarrages de l’année attendu pour Taylor Swift

Incompréhensible ? Pas vraiment. The Exorcist : Believer a été déplacé d’une semaine pour les mêmes raisons. Les préventes pour le concert filmé dépassent celles des blockbusters Marvel, les prévisionnistes Hollywoodiens s’attendent à ce que le box-office dépasse largement les 100 millions de dollars dès le premier week-end sur le marché nord-américain (il faut dire que le prix des places est fixé à 19,89 dollars, alors que le prix moyen s’élève à 11,75 dollars aux USA). Cela devrait lui permettre de tittiller Ant-Man et la Guêpe : Quantumania (106 millions), Les Gardiens de la galaxie Vol. 3 (118 millions), voire Spider-Man Accross the Spider-Verse (120 millions), juste derrière les intouchables Super Mario Bros (143 millions) et Barbie (162 millions).

Autre mauvaise nouvelle pour les Majors, effrayés par cette concurrence : The Eras Tour est directement proposé par la chaîne de cinéma AMC, sans passer par le traditionnel système hollywoodien. Et son succès, plus que prévisible, pourrait donner des idées aux stars de la musique pour rentabiliser un peu plus leurs prestations scéniques.

Hollywood ne sera plus le même après 2023

Si on y ajoute la faillite des super-héros (absent du podium du box-office pour la deuxième année consécutive) et les pertes engendrées par des suites comme Mission : Impossible 7 ou Indiana Jones et le Cadran de la destinée (un trou de 100 millions chacun), c’est sûr, Hollywood ne sera plus le même après cette étrange année 2023.