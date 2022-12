”Emily in Paris” détrône “Mercredi” sur Netflix

Ce mercredi, cette dernière a toutefois dû s’incliner face à l’arrivée en trombe de la troisième saison d’Emily in Paris, série créée par Darren Star (Sex and the City, Melrose Place, Beverly Hills 90210) qui a directement posé ses valises à la première place du classement des séries les plus regardées, éjectant Mercredi à seconde place. En l’espace de cinq jours, les nouvelles aventures parisiennes de l’Américaine Emily Cooper ont cumulé 117 millions d’heures de vue dans le monde, l’un des meilleurs démarrages de la plateforme de streaming.

En troisième position, juste derrière Mercredi, on note également l’arrivée de la deuxième saison d’Alice in Borderland, une série japonaise dans laquelle des lycéens se retrouvent transportés dans un monde parallèle où ils sont contraints de participer à un jeu cruel pour rester en vie.

Après une sortie retentissante, la série documentaire Harry&Meghan se classe, elle, en septième position du Top 10 belge derrière The Witcher : L’héritage du sang (4e), En traître (5e) et The Recruit (6e).