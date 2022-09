Clémence Castel sur l'élimination polémique de David Douillet dans Danse avec les Stars: "Le buzzer rouge est très cruel"

Une décision que l'ancien champion de judo a pris comme une "injustice". "J'ai revu ma prestation au calme et les arguments avancés par ce personnage ne sont pas vrais. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça, quelle était sa raison", explique-t-il après coup sur RMC.

Sur le plateau lors du premier prime, Clémence Castel n'a pas non plus compris pourquoi le sportif avait subi les foudres du buzzer rouge. "Moi, j'ai bien aimé la prestation de David Douillet parce que sa carrure dégageait de la douceur. Ça m'a beaucoup touchée. Je suis déçue de cette élimination parce que je pense qu'il a donné le meilleur de lui-même avec les bases qu'il avait et le temps qu'il a eu pour répéter", dit-elle. "Le buzzer rouge est très cruel. J'espère que je n'en ferai pas les frais."