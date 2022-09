"J'avais des hémorroïdes": la réaction surprenante du dernier candidat éliminé de "Danse avec les stars"

Après avoir vu leurs camarades faire leurs premiers pas sur le parquet de Danse avec les stars, la semaine dernière, c'était au tour de Carla Lazzari, Léa Elui, Stéphane Legar, Florent Peyre, Clémence Castel et Théo Fernandez de faire leur entrée sur la piste de danse. Ce vendredi soir, les six candidats étaient déterminés à montrer le résultat de semaines de répétition. Et ce à jury composé de François Alu, Marie-Agnès Gillot, Bilal Hassani et Jean-Marc Généreux, ancien juré emblématique de l'émission qui a remplacé au pied levé Chris Marques, souffrant du Covid-19. "Je suis Jean-Marc Généreux et heureux d'être ici!", lance d'emblée le Québécois à Camille Combal. C'est d'ailleurs à son remplaçant que Chris Marques a confié le redouté "buzz rouge" qui, une fois actionné, envoie le duo buzzé au face-à-face sans avoir l'occasion de se rattraper lors de la deuxième manche. "C'est pas pour commander un jus d'orange", prévient avec humour Camille Combal. "Vous avez tout changé: les juges, la déco, même le vigile à la porte. Sérieux, vous n'avez pas changé l'âme. C'est DALS ici!", lance alors Jean-Marc Généreux, enthousiaste.

Début des festivités avec le modern jazz de Florent Peyre et sa partenaire, Inès Vandamme. La prestation a visiblement plu à l'ensemble du jury. "C'était un départ canonissime!", lance Jean-Marc Généreux. Place ensuite à Léa Elui, influenceuse qui compte 17 millions d'abonnés sur Tik Tok, et son partenaire Christophe Licata. Ensemble, ils ont présenté une samba qui n'a pas laissé les jurés indifférents. Ceux-ci conseillent toutefois à la jeune femme d'avoir davantage confiance en elle.

Le quickstep de Théo Fernandez et Alizée Bois a, de son côté, recueilli des avis mitigés. "Théo mais techniquement t'es bas", lui lance Jean-Marc Généreux en faisant un jeu de mots. "On est sur une petite cata quand même." François Alu ajoute à son tour: "J'aimerais vraiment te revoir mais le problème, c'est que tes codes ne sont pas là." Séduit par la prestation du couple, Bilal Hassani conclut: "Tu nous interprètes ton histoire à toi et j'ai envie de la suivre du premier épisode jusqu'au tout dernier. Maintenant, c'est beaucoup d'énergie. J'ai besoin que t'alignes un peu plus tes chakras pour que moi je comprenne un peu plus le quickstep. Il y a un truc cool chez toi!" Avec seulement 19 points, la star des Tuches et sa partenaire se retrouvent sur la hot seat.

"Et ça, j'achète!"

Carton plein ensuite pour Carla Lazzari et son partenaire Pierre Mauduy. Le contemporain du couple a tellement plu qu'il a donné envie à Jean-Marc Généreux de ressortir son fameux "Et ça, j'achète!" Il ajoute: "Sa présence et sa prestence pour moi est déjà de niveau prime 3, prime 4. Elle est passée de bim bam boum à bang bang bang. Bravo!" Le jury est unanime. Le duo obtient quatre buzz en or et se retrouve qualifié pour le prochain prime.

Et le parquet continue de briller avec Stéphane Legar et Calisson Goasdoué. Leur samba s'est, elle aussi, soldée par quatre buzz en or et un ticket pour le prochain prime. "On a un niveau de danse incroyable", lance alors Camille Combal.

Clémence Castel et Candice Pascal terminent cette première manche avec une valse qui est "trop aérienne et pas assez terrienne" selon François Alu. Avant de souligner les points faibles de la prestation, Jean-Marc Généreux tenait à saluer le choix de l'aventurière de Koh-Lanta à danser avec une femme pour faire écho à sa vie personnelle. "Merci de nous amener en 2022 où on peut faire des choix sans avoir à subir le regard des gens", dit-il. "C'est un spectacle grand public. Vous avez fait beaucoup de bien à plusieurs personnes." Marie-Agnès Gillot a, pour sa part, trouvé "le courage" de Clémence Castel "très émouvant".

Et le candidat éliminé est...

Carla Lazzari, Stéphane Legar et Léa Elui ont été qualifiés pour le prime suivant. Florent Peyre, Clémence Castel et Théo Fernandez ont donc participé au face-à-face. Au terme des prestations, Florent Peyre et Ines Vandamme sont sauvés par le public. Les juges ont, quant à eux, décidé de qualifer Clémence Castel et Candice Pascal. Théo Fernandez et Alizée Bois sont donc éliminés de Danse avec les stars. Peu après la fin de l'émission, l'acteur éliminé s'est exprimé sur Instagram:"J'ai perdu une finale mais j'ai gagné une sacrée aventure", écrit-il en Story avant d'ajouter: "Plus sérieusement, je vous ferai une story à 1 500 points pour vous en parler plus en détail. Mais en gros, sachez déjà que je me suis éclaté, que Alizée est géniale, que toute l'équipe de DALS est super et que j'avais des hémorroïdes. Je ne pars ni frustré ni (ron)chon. Merci à tous."