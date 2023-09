Retour plus compliqué que prévu pour “Plus belle la vie” :

À lire aussi

Le Parisien annonce le début des tournages des nouveaux épisodes le 23 octobre. Repérages et castings sont en cours. Parmi les éléments avancés par le journal figure la disparition du Mistral, le bar historiquement au cœur de tout le feuilleton. “Il y aura un bar, mais pas celui qu’on connaît”, crois savoir un membre de la troupe cité par le quotidien.

À lire aussi

Mais le casse-tête est ailleurs pour l’équipe de la nouvelle version de Plus belle la vie. Il s’agit de la disparition de Marwan Berreni. Le comédien incarne Abdel Fedala, un personnage emblématique de la série présent depuis la saison 5. Il est introuvable depuis le 3 août lorsqu’en voiture il a percuté une piétonne.

À lire aussi

Or, les scénaristes avaient en tête de reprendre le fil de l’histoire là où elle s’était arrêtée sur France 3 le 18 novembre 2022. Parmi les différents récits encours, , il y avait celui d’Abdel Fadala qui devait épouser Barbara Evenot, interprétée par Léa François, autre figure incontournable du programme, également arrivée lors de la saison 5. En l’absence de Marwan Berreni, impossible de renouer avec le fil de ce scénario.

Les scénaristes de Plus belle la vie sont donc contraints de revoir leur copie. Le Parisien explique que le comédien ne sera d’office pas de la partie pour le retour de la série sur TF1 début 2024. En tout cas pas dans les premiers épisodes.

À lire aussi

La date de mise à l’antenne reste un mystère précise encore Le Parisien. Pourtant, sur Wikipédia, on peut lire que sur TF1, Plus belle la vie ne sera pas programmé en soirée mais bien après le JT de 13 heures, du lundi au vendredi. Il est vrai qu’il y a déjà du monde dans les grilles de la première chaîne française en fin de journée, avec Ici tout commence et Demain nous appartient proposés entre 18 h 40 et 19 h 50.