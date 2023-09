L’émission télé de “La Yourte” (Tipik) s’exportera sur TF1 en 2024

”Diffusés en décembre 2022 en prime time sur Tipik, les 4 épisodes de La Yourte, avec la bande du Grand Cactus au casting, ont su attirer de belles audiences (moyenne de 16,4 % de pda, bien au-dessus de la moyenne de la case), annonçait fièrement la RTBF par communiqué au sujet d’une émission que la DH avait suivie de près. Les 15-34 ans ont particulièrement apprécié le programme qui atteint 26,6 % de pda auprès d’eux-elles. Ce format télé d’un genre nouveau a su séduire TF1 grâce au mélange des codes de divertissement et de jeu.”

La Yourte cocréée avec Céline Vanden Eynde, jeune productrice belge (Why Why Prod), est une réussite de collaboration entre les jeunes talents et le service public (et soutenu par Wallimage). À savoir, du docuréalité au service de l’environnement ou comment susciter l’éveil écologique en s’amusant. Un format ambitieux qui a fait ses preuves sur la RTBF l’hiver dernier et qui remet le couvert cette année avec d’autres personnalités belges (dont une seule du Grand Cactus cette fois-ci). La Yourte 2, toujours présentée par Adrien Devyver et actuellement en plein tournage, sera à nouveau diffusée en deux prime times – 3 personnalités différentes à chaque fois – au moment des fêtes de fin d’année.

Et selon nos informations exclusives, nous pouvons vous révéler que la première saison de la version française de La Yourte – avec des personnalités françaises donc – sera diffusée au printemps 2024 sur TF1. Le tournage devait se dérouler en cette fin d’été en France mais il a été retardé.