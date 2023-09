Le Grand Cactus fait peau neuve avec de nouveaux visages

Après 14 saisons du Cactus en radio, on pensait que vous vouliez lever le pied ?

”Effectivement, c’est ce que je voulais ! Mais Vivacité n’était pas d’accord (sourire) ! J’aime bien y aller. Je suis toujours ravi, chaque matin, de participer à l’émission. Je n’ai aucune contrainte, j’y vais vraiment par plaisir. Puis, ils ont fait beaucoup d’effort ces dernières années au niveau des réseaux sociaux et de la mise en place du studio. À tout niveau, c’est de plus en plus agréable. Participer à cette émission, qui fait quasiment 40 % d’audience le matin, c’est hallucinant ! Et, comme ils me le disent eux-mêmes, ce n’est pas une chronique en plus qui va changer ma vie. J’en ferai donc en moyenne trois par semaine.”

Et avec Le Grand Cactus en télé, à quoi doit-on s’attendre pour cette 9e saison ?

“On essaye toujours d’apporter un petit plus à chaque saison. C’est assez complexe car la structure de l’émission est telle qu’il est difficile d’y toucher. Mais on a quand même décidé de donner un petit coup par rapport aux plateaux. Ils seront plus nombreux mais moins longs. On passe de 12/13 minutes à quelques minutes pour proposer plus de choses. C’est la première fois qu’on touche à cette structure. Le duplex va changer aussi, même si on reste en green key studio sur place. Techniquement, il sera plus grand et plus large. Ce qui permet de faire plus de choses dedans avec plus de monde. On aura également un nouveau décor qui sera posé. Et puis, on continue l’alternance des invités/chroniqueurs comme l’année dernière avec Nelson Monfort, Adamo, Christophe Willem, Alex Vizorek, etc.. Ce qui avait très bien fonctionné. Chacun apporte son plus et on a vraiment eu du lourd.”

Difficile de faire mieux cette année ?

”En plus de l’invité chroniqueur, on aura un invité comédien. On aura par exemple Kev Adams en comédien et Liane Foly comme chroniqueuse. Chaque émission, on aura un autre invité/chroniqueur et autre invité/comédien qui jouera des sketches avec nous. C’est la grosse nouveauté.”

Y aura-t-il des départs ou de nouvelles têtes ? Des rumeurs parlaient de Kody sur RTL…

“Personne ne quitte l’émission. Tout le monde est en partance depuis des années mais, finalement, cela ne part pas. Tout le monde sera bien là. On sait juste que Kody est très pris. Il a déjà raté une ou deux émissions l’année dernière pour ses tournages donc ça sera sans doute le cas aussi cette année. Et pareil pour les autres. Fabian Le Castel et Damien Gillard avaient déjà raté des émissions. Le seul qui n’a jamais vraiment raté une seule émission parmi les comédiens, c’est Martin Charlier. Sinon Livia Dushkoff, David Jeanmotte (qui serait courtisé en politique, NdlR) et moi-même non plus. Adrien Devyver en a aussi raté pour la naissance de son deuxième enfant. On n’est pas beaucoup à avoir fait le grand chelem ! Et côté nouvelles têtes, il y en aura aussi. Des comédiens humoristes, notamment dans la nouvelle séquence des Enquêtes intimes qu’on va remettre au goût du jour. On met donc de côté les Investigafond.”

Reverra-t-on le phénomène Fabrizio, le Carolo ?

”On ne va pas se priver d’utiliser le personnage. On est allé tourner une séquence pendant les vacances. On a d’autres propositions de séquences avec lui aussi. On le reverra en plateau également. Donc, à chaque émission, le public aura toujours sa petite dose de Fabrizio quelle que soit son implication. Que ce soit une apparition, un sketch ou une intervention en plateau. Il y aura toujours un moment dévolu à Fabrizio. On sait où se situent les faiblesses du programme. Les gens détestent le changement. Si on enlève Fabrizio ou Jardins et Loisirs, ce n’est pas possible. Il y aura d’ailleurs une autre petite nouveauté pour Martin Charlier. On va offrir une visibilité plus importante à la caissière Kikiscan, elle aura sa séquence pour elle toute seule. C’est Martin qui est derrière le personnage et qui aura droit à ses 3-4 minutes à chaque fois.”

Après Forest National en mai dernier, quelle sera la suite ?

“Une tournée avait été envisagée. Mais c’est extrêmement compliqué de faire plusieurs dates différentes. Il était difficile de se projeter en fin de saison dernière. Il faut travailler en amont et c’est moi qui produis – et non la RTBF qui ne fait que capter et diffuser – c’est une organisation complètement dingue ! Et, pour l’instant, on a un petit peu mis ça de côté. On fera peut-être cela pour les 10 ans. On va faire notre 142e émission, en comptant les Best of. Les gens ne se rendent pas compte du travail derrière. Tout est inédit à chaque fois, ce n’est pas juste un spectacle. C’est du one shot. On ne répète pas la veille, on n’essaye pas nos vannes dans des cafés-théâtres. On est sur un fil tout le temps. Il n’y a que nous qui faisons cela. On fait 16 émissions par an, soit 16 fois 100 minutes, l’équivalent de 16 films par an en studio. ”