De nouveaux héros pour ses séries et fictions: France Télévisions va “mettre en lumière les anonymes, les invisibles”

Par exemple, les quatre épisodes de 52 minutes de Faut qu’ça brille seront centrés sur des femmes de ménages d’un hôtel bien décidées à améliorer leurs conditions financières, quitte à mener le mouvement jusqu’à la grève. Droit de regard, pour sa part, s’attardera sur le bouleversement de vie d’une trentenaire qui perd la vue. Le rôle principal sera tenu par Camille Goudeau, elle-même atteinte de cécité. Dans de beaux draps plongera dans le quotidien d’une famille en grande difficulté, amenée à recourir à la délinquance pour tenter de s’en sortir. Quant au téléfilm Les Malvenus, avec Géraldine Pailhas et Jonathan Zaccaï, il traitera d’un sujet susceptible de pourrir la vie, les problèmes de voisinage. Enfin, We could be heroes planchera sur le réchauffement climatique, tandis que Concordia étudiera l’impact de l’intelligence artificielle sur un village. “Dans nos séries, on a placé beaucoup d’anonymes dans des situations anxiogènes”, reconnaît Manuel Alduy, directeur du cinéma, des fictions internationales et jeunes adultes.

”Cette saison, on a choisi un fil rouge pour notre stratégie éditoriale : le temps, ajoute le directeur des antennes et des programmes de France Télévisions, Stéphane Sitbon-Gomez. Les Français nous disent que tout va vite, trop vite pour eux. 65 % disent qu’ils aimeraient que leur vie ralentisse. Ce qui compte pour nous c’est que nos œuvres aient de la résonance, qu’elles nous permettent d’interpeller et de faire bouger les lignes.”

La diversité est de mise, mais les séries à succès (Meurtres à…, Astrid et Raphaëlle, Capitaine Marleau…) ne sont pas abandonnées pour autant. France Télévisions a investi 288 millions d’euros dans la création française en 2022-2023, et cela va se voir sur le petit écran.