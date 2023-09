Sepp Kuss après son sacre sur la Vuelta 2023: "Une victoire qui change la vie"

"C'est incroyable", s'est réjoui le maillot rouge au micro des organisateurs. "Aujourd'hui, c'est l'étape qui m'a fait le plus souffrir de toute la course, donc je suis heureux que ce soit fini." Pour cause: certains cadors du peloton comme Remco Evenepoel et Filippo Ganna se sont mis en tête de l'animer avec une échappée. "J'ai senti que ce serait une étape rapide quand j'ai vu tous ces gars se préparer à attaquer au début", a confié Kuss.