Standard : 20 Rouches pour la reprise ce mardi, en attendant Mundle

Pour cette reprise, le nouveau T1 des Liégeois aura un groupe restreint à sa disposition. Voici les 20 Rouches attendus ce mardi matin : Berberi, Canak, Da Silva, Davida, Dewaele, Dodeigne, Donnum, Dragus, Emond, Fossey, Godfroid, Hautekiet, Henkinet, Kuavita, Van Damme, Laursen, Ngoy, Ohio, Price et Simicic. Ziani reprendra ce mercredi tandis que Bansé et Ghalidi seront attendus jeudi. Opéré de l’épaule durant les playoffs, Stipe Perica loupera les premières semaines de la préparation.

À lire aussi

Enfin, Balikwisha, Bodart, Bokadi, Epolo, Mawete, Noubi, O’Neill, Poitoux, Laifis et Tapsoba, tous sur le pont avec leur équipe nationale, reprendront quant à eux le mercredi 5 juillet. Concernant le programme, les Liégeois recevront le RWDM le samedi 8 juillet avant de prendre la route des Pays-Bas le lundi 10 et ce jusqu’au 16 juillet. Durant le stage, deux matchs amicaux seront programmés le 12 et 15 juillet. Le jour de la fête nationale, le Standard organisera son Fan Day au SL16 Football Campus avant de recevoir le Hertha Berlin en soirée à Sclessin. Le lendemain, les joueurs qui n’auront pas joué la veille défieront le Red Star.

Romaine Mundle arrive

Au niveau du mercato, Fergal Harkin s’active toujours pour offrir à Carl Hoefkens un noyau compétitif pour satisfaire à la principale exigence du club cette saison : le top 6. Pour le moment, ce sont vers des joueurs libres de tout contrat que le directeur du football liégeois s’est tourné avec Isaac Price et Aiden O’Neill. La troisième recrue arrive également libre comme l’air. En mai dernier, nous faisions état de l’intérêt porté par le Standard au jeune ailier anglais de 20 ans en fin de contrat à Tottenham : Romaine Mundle. Ce dernier a reçu pas mal de sollicitations à tel point que le dossier semblait s’enliser. Mais finalement, ce jeune prometteur a décidé de lier sa destinée à celles des Rouches. Mundle, qui a déjà passé sa visite médicale, devrait s’engager pour les quatre prochaines saisons. Toujours dans le sens des arrivées, le dossier d’un autre ailier prometteur, le Belge Kazeem Olaigbe,est toujours d’actualité bien que pas encore fixé malgré un accord sur un contrat portant, lui aussi, sur quatre ans (trois plus un en option).

Enfin, il y a eu du mouvement en interne en fin de semaine dernière dans les bureaux de Sclessin. Le Standard a décidé de mettre un terme à sa collaboration avec son directeur commercial, Benjamin Mignot. Le club est activement à la recherche de son successeur.