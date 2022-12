La France a le virus mais ne s’inquiète pas : “Je leur ai fait un petit thé avec du gingembre et du miel et cela allait mieux”

Resté à l’hôtel mercredi lors de la demi-finale face au Maroc, le milieu de la Juventus va mieux. Comme le défenseur du Bayern qui était déjà sur la feuille de match. ” On n’a pas peur de cela, a assuré en conférence de presse Ousmane Dembélé ce vendredi. Dayot et Adrien l’ont eu, je leur ai fait un petit thé avec du gingembre et du miel et cela allait mieux. J’espère que cela va aller et que tout le monde sera là. Nous ne sommes pas inquiets, on a juste pris des précautions.” Il a notamment été demandé aux journalistes présents en zone mixte de porter un masque alors que les mesures sanitaires ont été renforcées.

Si Rabiot et Upamecano vont mieux et se sont entraînés normalement ce vendredi, trois joueurs ont manqué à l’appel, souffrant à leur tour : Kingsley Coman, Raphaël Varane et Ibrahima Konaté. “Il y a une petite grippe qui se propage mais ce n’est rien de méchant, je pense qu’ils seront rétablis pour dimanche”, veut croire Randal Kolo Muani.

Deux éléments ont fait l’impasse sur cette avant-dernière séance avant la finale. Victimes de contusions respectivement à la hanche et au genou après la rencontre face aux Marocains qui a laissé des traces, Aurélien Tchouaméni et Théo Hernandez se sont contentés de travailler en salle.