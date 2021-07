Claire Michel et Valerie Barthelemy disputent l’épreuve olympique à Tokyo. Rendez-vous ce lundi soir, à 23h30, en Belgique…

Après le sacre du Norvégien Kristian Blummenfelt, vainqueur tout en puissance du Britannique Alex Yee et du Néo-Zélandais Hayden Wilde, mais aussi d’un courageux Marten Van Riel (quatrième…), place à l’épreuve féminine, ce lundi soir (23h30), en Europe et donc également à… 6h30 à Tokyo. Au programme : 1,5 km de natation, 40 km à vélo, 10 km à pied ! Deux noms figurent sur toutes les lèvres pour la victoire, à savoir la Bermudéenne Flora Duffy et la Suissesse Nicola Spirig.