NFL: Damar Hamlin connaît une "amélioration remarquable" au réveil après sa crise cardiaque

Plus tard, deux des chirurgiens en charge du patient âgé de 24 ans, confirmant ses "progrès substantiels au cours des dernières 24 heures", ont donné quelques détails sur l'évolution de son état de santé, lors d'une conférence de presse.

Hamlin "montre maintenant des signes de bon rétablissement neurologique ainsi qu'une amélioration clinique globale comme cela a été précédemment rapporté, lié non seulement à ses signes vitaux mais aussi à beaucoup de ses autres organes individuels", a déclaré le Dr William Knight, médecin principal et professeur de médecine d'urgence, au centre médical de l'Université de Cincinnati.

"Depuis ce (jeudi) matin, il commence à se réveiller, et il semble que son état et ses fonctions neurologiques soient intacts", a ajouté le Dr Timothy Pritts, chef de division de la chirurgie générale du même établissement, rappelant toutefois qu'"il est toujours dans un état critique et continue d'être traité dans l'unité de soins intensifs".

"Nous voulions lui permettre de se réveiller progressivement, au fur et à mesure que le reste de son corps guérissait. Et la nuit dernière, il a été capable d'émerger et de suivre des consignes", a-t-il poursuivi. "Il a même demandé qui avait gagné le match", non pas vocalement mais par écrit.

Réanimé sur le terrain

Si l'état précaire du joueur impose la prudence, un vent d'optimisme semble enfin souffler sur son sort, presque 72 heures après l'arrêt cardiaque dont il a été victime, après avoir subi un terrible choc à la poitrine en plaquant un adversaire, lors du match contre les Bengals.

Une séquence impressionnante vue par des millions de téléspectateurs, assistant à ce match entre deux candidats au Super Bowl, dans un stade plein à craquer, subitement réduit au silence. En son sein, les joueurs des deux équipes se sont rassemblés autour de lui, beaucoup d'entre eux priant à genoux, certains en larmes.

Le joueur a été pris en charge rapidement pour recevoir les premiers soins médicaux, pendant plus d'une demi-heure. Une intervention en urgence saluée par le Dr Knight. "Un nombre important d'équipes de soins" étaient présentes et ont "participé à l'aide apportée à M. Hamlin sur le terrain. Cela a permis une réanimation très immédiate".

La NFL, qui a reporté le match sine die, "n'a pas encore pris de décision concernant sa reprogrammation éventuelle à une date ultérieure", a-t-elle déclaré mardi.

En attendant, la dernière journée de la saison régulière, est maintenue ce week-end, et les Bills ont repris l'entraînement depuis mercredi, en vue de recevoir les Patriots de New England dimanche. "Nous gérons tous la situation de différentes manières", a déclaré Dion Dawkins, un des joueurs de la ligne offensive.

Depuis lundi, l'émotion reste vive quant au sort de Hamlin, bien au-delà du monde du sport, jusqu'au président américain Joe Biden, qui a dit s'être "longuement entretenu avec son père et sa mère", mercredi.