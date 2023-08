Dj Daddy K, Gaetan Bartosz, Kristofer de NOPLP et Julien Lapraille : la RTBF fait sa rentrée radio

En ce qui concerne La Première, Entrez sans frapper de Jérome Colin fêtera quant à elle ses 10 ans, L’heure H de Jean-Louis Lahaye est de retour pour une seconde saison (700 000 replays et téléchargements l’année dernière) et notons aussi l’arrivée d’une nouvelle émission culture, Kiosk, sur le théâtre et les arts de la scène. Mais les grosses nouveautés viennent notamment de Tarmac, le média urbain de la RTBF, avec le débarquement de Dj Daddy K, ex-Contact qui sera aussi sur NRJ en cette rentrée. Il y sera présent tous les samedis soir entre 21 et 22 heures avec une émission spéciale sur les 50 ans du hip-hop. “Ça fait plaisir d’avoir un pied aussi à la RTBF et je suis fier de faire partie de la maison et de Tarmac”, a-t-il déclaré. Sans surprise, c’est Akro, ex-Starflam et patron de Tarmac, qui lui a proposé l’émission.

Kristofer, de “N’oubliez pas les paroles”, devient animateur

Autre nouveauté, le trio qui prendra les commandes de la matinale sur Tipik en radio. Aux côtés d’Audrey (ex-NRJ) et de Gaëtan Bartosz, également débauché chez Radio Contact, on retrouvera Kristofer Hedia qui a participé à N’oubliez pas les paroles. Après avoir été chroniqueur sur Vivacité, il devient coanimateur sur Tipik. Enfin, deux nouvelles émissions débarquent sur Vivacité à la mi-journée. L’invité du midi (une personnalité majeure de la télévision : Jacques Mercier pour le premier numéro) présentée par Fanny Jandrain entre 12 et 13h. Suivi, entre 13 et 15h, du retour du jeu sur la RTBF radio avec Seul.e contre tous présentée par Livia Dushkoff et Hugues Hamelynck.

Sans oublier l’arrivée de Julien Lapraille, encore un ex-transfuge de RTL, dans l’équipe des Ambassadeurs de Michael Pachen. Et il se murmure qu’on verra aussi le candidat de Top Chef dans plusieurs émissions télévisées du service public.