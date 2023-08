Le champion d’Europe 2018, qui a renoncé aux Mondiaux de Budapest au vu du retard de préparation accumulé en raison du syndrome de Haglund dont il souffre, a communiqué la nouvelle sur ses réseaux sociaux.

L’Alostois avait déjà pris le départ de l’épreuve en 2017, une édition dont il avait pris la 8e place en 2h13.21. Il a d’ailleurs partagé les souvenirs qu’il a gardés de cette course.

”2017 a été pour moi une course traumatisante et épuisante, écrit-il. Pour la première et unique fois, j’ai dû marcher pendant une course. Je me souviens encore de mon entrée dans Central Park en marchant, et j’ai tout de même réussi à terminer huitième. Ne me demandez pas comment j’ai fait, mais je n’ai pas l’intention de marcher à nouveau cette année.”

Le marathon de New York est l’un des six marathons majeurs du circuit international avec Berlin, Boston, Chicago, Londres et Tokyo.

Rappelons que Koen Naert, 10e des JO de Tokyo, a déjà réussi le minimum de qualification pour les Jeux olympiques de Paris 2024 : il a en effet signé un chrono de 2h06.56 lors du marathon de Rotterdam, le 16 avril dernier. Ce qui l’assure presque avec certitude de sa place au sein de notre délégation…