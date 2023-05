Nous avons essayé la BYD Han, la berline chinoise qui se la joue premium. Verdict ?

Sans sortir du lot, le style est plutôt léché et élégant. ©BYD

Taille patron

C’est surtout à bord que la BYD Han se révèle. La qualité perçue de l’habitacle impressionne, avec ses matériaux bien choisis et impeccablement agencés. Là encore, aucune fausse note, si ce n’est peut-être l’absence quasi totale de boutons physiques. Pour la climatisation comme pour le reste, il faudra passer par les menus et sous-menus de l’écran central, heureusement parfaitement réactif. Ce dernier a la particularité d’être rotatif : un bouton le fait passer d’un affichage paysage à un format portrait. Un gadget plus qu’autre chose, mais tout le monde y trouvera son compte. On déplore en revanche de ne pouvoir y coupler son smartphone (ni Android Auto, ni Apple Carplay). Pour le reste, l’équipement est très complet sur l’unique version proposée en Belgique : tout est de série ! Des sièges avant et arrière chauffants et ventilés, à la caméra à 360° en passant par le cuir ou les assistants de conduite.

Propre et chic, le tableau de bord étonne par son écran rotatif, qui passe du mode portrait au mode paysage en quelques secondes. ©BYD

Et à l’arrière, place de prédilection des Chinois "qui ont réussi", l’espace est royal ! Mieux, à la manière d’une Bentley ou d’une limousine allemande, l’accoudoir central recèle une petite tablette permettant de piloter toutes les fonctions du véhicule (clim, vitres, sièges, etc.), et même d’avancer le siège passager avant pour profiter d’un espace immense aux jambes.

L'espace aux jambes à l'arrière est royal ! Et la qualité de l'habitacle impressionne. ©BYD

À lire aussi

Voyageuse, mais pas au long cours

Sur la route, la Han se montre performante. Ses 517 ch lui permettent d’accrocher le 0 à 100 km/h en 3,9 secondes. Mais les sensations de conduite sont très lissées. Malgré les différents modes proposés (Eco, Normal ou Sport), on ne peut pas vraiment parler de « plaisir » au volant. En revanche, la Han est une formidable compagne de route, prévenante et confortable. Et parfaitement insonorisée. Elle rassemble au fond ce que l’on est en droit d’attendre d’une grande berline telle que celle-là. À l’exception toutefois de son autonomie réelle !

Le design profilé de la Han devrait favoriser l'aérodynamisme, et donc l'autonomie. Ce n'est malheureusement pas le cas. ©BYD

Malgré sa batterie de 85,4 kWh et ses 521 km annoncés, nous n’avons pas atteint les 400 km en conditions réelles, malgré les températures clémentes. Car si la consommation est plutôt mesurée en usage quotidien, où l’on tourne entre 19 et 21 kWh/100km de moyenne, elle est totalement hors de contrôle sur autoroute. Sur un trajet autoroutier de 350 km, nous avons relevé 27,5 kWh/100km. À tel point que nous avons dû réduire notre vitesse à 90km/h pour arriver au point de charge encodé dans le GPS, alors que nous avions initialement une marge d’autonomie de 40 km ! Surprenant pour une berline dont l’aérodynamisme est censé favoriser l’efficience. Quant à la charge, si elle est très bonne en courant alternatif grâce à son chargeur de 11 kW, en courant continu, elle plafonne à 120 kWh, ce qui allonge les temps de pause sur les longs trajets par rapport à ses concurrentes citées plus haut.

À lire aussi

Verdict











Vous l’aurez compris, cette BYD Han n’égale pas encore ses concurrentes, mais s’en approche grandement. Toutefois, à moins de prendre souvent place à l’arrière pour profiter de tout son luxe, le principal atout de la BYD est… de ne pas avoir de défaut rédhibitoire. Cela semble mince pour séduire les acheteurs dans un segment des berlines qui peine à faire encore recette. Surtout qu’à 72.140€, elle ne pourra pas non plus avancer l’argument du prix pour convaincre. Alors certes son équipement est royal, notamment pour les passagers arrière. Mais les personnes ayant la chance de se faire conduire dans nos contrées envisageront-elles vraiment l’achat d’une BYD ? Rien n’est moins sûr.

Ses bons côtés :

- Son habitacle généreux et très bien fini

- Son équipement ultra-complet et quelques gadgets sympas

- Son style élégant et sobre

BYD HAN

Longueur : 4,995 m

Largeur : 1,910 m

Hauteur : 1,495 m

Volume du coffre : 410 l

Poids : 1 750 kg

Capacité de la batterie : 60 kWh

Consommation moyenne (WLTP) : 15,6 kWh/100km

Consommation de l’essai : 20,1 kWh/100km

Autonomie (WLTP) : 521 km

Puissance : 517 ch

Couple : 700 Nm

Vitesse max : 180 km/h

Accélération (de 0 à 100 km/h) : 3,9 s

Prix de base : 72 140€