Pirates des Caraïbes 6 : la porte s’ouvre de plus en plus pour un retour de Johnny Depp

En juillet, un proche de Johnny Depp y allait de sa petite déclaration sous couvert d’anonymat pour expliquer qu’il ne faudrait pas “300 millions de dollars et un million d’alpagas” pour qu’il reprenne le rôle de Jack Sparrow : “Tout est possible. Si c’est le bon projet, il le fera.”

Une interview qui tombe à pic

Et voilà, merveilleuse coïncidence, que le scénariste Craig Mazin (Tchernobyl, The Last of Us) donne dans le Los Angeles Times des nouvelles du script “fantastique” qu’il est en train d’écrire avec Ted Elliott et Terry Rossio. “Nous avons écrit le pitch et nous pensions qu’il était impossible qu’ils (les responsables de Disney, ndlr) l’achètent : c’est trop bizarre. Mais ils l’ont pris ! Elliott a alors écrit un scénario fantastique, puis la grève est survenue et tout le monde attend.”

Une histoire “fantastique” et “trop bizarre” : voilà qui correspondrait parfaitement aux attentes de Johnny Depp, selon son entourage.

Il va sans doute falloir faire preuve de pas mal de diplomatie dans les deux camps pour trouver un compromis sans perdre la face, mais la porte semble de plus en plus ouverte pour un retour en grande pompe de Johnny Depp dans la très rentable saga difficilement imaginable sans lui.