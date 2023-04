Comment choisir une brosse à dents électrique pour enfants ? Nos conseils et notre top 5 des meilleures brosses à dents électriques enfants !

Notre top 5 des brosses à dents électriques pour enfants

Quelle est la meilleure brosse à dents électrique pour enfant de sa catégorie ? Réponse grâce à notre top 5 !

Le meilleur rapport qualité/prix : Oral-B Junior

©Amazon

La brosse à dents électrique Oral-B Junior est conçue pour encourager les enfants à se brosser les dents. Dotée de poils souples, elle respecte les gencives tout en éliminant la plaque dentaire. Le minuteur intégré sur la brosse Oral-B Junior aide l’enfant à savoir à quel moment changer de zone de brossage ou s’arrêter de brosser.

La plus adaptée aux bébés et enfants en bas âge : LoBy de Seago

©Amazon

Cette brosse à dents électrique pour bébés est conçue pour nettoyer les dents des tout-petits. La brosse LoBy de Seago fonctionne avec la technologie sonique qui effectue 17 000 mouvements par minute. Les vibrations nettoient en douceur les dents des bébés et jeunes enfants pour éliminer la plaque dentaire tout en préservant l’émail grâce aux poils souples. Comme le brossage peut effrayer les tout-petits, cette brosse à dents électrique LoBy de Seago possède une lumière LED qui ajoutera une touche ludique à ce moment d’hygiène quotidien.

La moins chère : Oral-B Kids

©Amazon

Oral-B est une marque spécialisée dans l’hygiène bucco-dentaire des enfants et des adultes. La brosse à dents électrique rechargeable Oral-B Kids convient aux enfants de 3 ans et plus. Elle s’adapte aux petites bouches des enfants. Les têtes de brosse sont douces pour les gencives, tout en offrant un brossage efficace. Elles évitent ainsi l’apparition de caries : la hantise des enfants, des dentistes et de tous les spécialistes du dentaire. La brossette possède des poils doux pour protéger les dents de lait. La brosse Oral-B Kids intègre un minuteur qui aide les enfants à prendre de bonnes habitudes de brossage. Pour le rendre encore plus amusant, la brosse à dents peut être reliée à une application gratuite.

La plus fun : la brosse à dents en forme de U de Dioche

©Amazon

À première vue, cette brosse à dents électrique est bien loin de la traditionnelle brosse à dents manuelle ! La brosse à dents en forme de U de Dioche se montre très efficace pour protéger les gencives, réduire l’apparition de caries et surtout nettoyer les dents. La brosse à dents Dioche est rechargeable par USB. Elle utilise la technologie sonique et délivre ainsi des vibrations douces dans la bouche des enfants. Petit plus ? Elle résiste à l’eau et peut donc servir sous la douche !

La meilleure brosse à dents connectée : Sonicare for Kids de Philips

©Amazon

Avec cette brosse à dents électrique, le brossage devient un moment ludique pour les enfants. Sonicare for Kids de Philips est une brosse à dents connectée qui encourage les enfants à se brosser les dents plus efficacement et plus longtemps grâce à une application interactive compatible avec la technologie Bluetooth des smartphones et tablettes. Sonicare for Kids de Philips offre une prise en main facile, avec un manche antidérapant et un design ergonomique. Les têtes de brosse sont faciles à clipser et assurent un brossage en douceur en évitant les frictions sur les gencives. Cette brosse à dents Philips utilise une technologie novatrice qui permet un brossage bien plus efficace qu’avec une brosse à dents manuelle. Il s’agit de la meilleure brosse à dents connectée du marché pour adopter de bonnes habitudes d’hygiène bucco-dentaire.

Comment choisir sa brosse à dents électrique pour enfants ?

Les brosses à dents électriques pour enfants restent des produits d’hygiène bucco-dentaire. Certains critères essentiels sont donc à considérer avant de faire son choix.

L’ergonomie : comme il s’agit de brosses à dents électriques pour les enfants, il faut que celles-ci soient faciles à manipuler pour eux. Certains modèles sont, par exemple, dotés de poignées antidérapantes pour être correctement saisis par les petites mains des bambins. Le côté ergonomique doit aussi se retrouver au niveau de la tête de brosse. En effet, la taille de cette dernière doit correspondre aux bouches des plus jeunes et rester simple. Même si elle est électrique, une brosse à dents qui fait mal ne donnera pas envie aux enfants de se brosser les dents !

Les poils de la tête de brosse : ils doivent s’adapter aux bouches sensibles des enfants. Le mieux est de choisir des poils souples qui respectent leurs gencives et leur émail.

La technologie : une brosse à dents électrique peut fonctionner de deux façons. La technologie sonique rappelle la brosse à dents manuelle par ses mouvements de va-et-vient. Des vibrations sont également émises pour favoriser l’élimination de la plaque dentaire. Avec les pulsations, la tête de brosse bouge de haut en bas, avec un mouvement oscillo-rotatif.

La sécurité : la brosse à dents doit permettre à l’enfant de se brosser les dents en toute sécurité, sans risque de blessures. Le respect de normes de sécurité est un indispensable.

Le mode d’alimentation : certaines brosses à dents électriques sont à piles, d’autres sont rechargeables. À vous de voir ce qui vous convient le mieux !

Les options : certaines brosses à dents électriques sont dotées d’options qui peuvent faciliter le brossage. Des modèles offrent la possibilité de régler l’intensité de la brosse ainsi que son degré de pression. D’autres intègrent un minuteur pour estimer la durée du brossage, une musique ou un capteur de pression. Enfin, les brosses à dents connectées ont fait leur apparition récemment.

Par ailleurs, n'oubliez pas : compléter le brossage électrique avec du fil dentaire aide à obtenir un meilleur brossage.