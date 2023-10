Le marathon de Bruges s’apprête à accueillir 7000 participants ce dimanche, avec Koen Naert en grand favori du semi

Koen Naert, qui espère briller au marathon de New York le 5 novembre prochain, sera la tête de l’affiche de l’événement. Il s’alignera sur le semi-marathon, autre distance proposée à côté du marathon et du Family Walk sur 8 km.

”Je me réjouis d’être à nouveau au départ d’une course à pied en Belgique ce dimanche, d’autant plus après quelques semaines d’entraînement difficiles au Kenya, loin de la famille et des amis”, a indiqué Koen Naert, qui est le tenant du titre sur cette épreuve où, en 2022, il avait signé un chrono de 1h06.33. “C’est très pratique que ce soit à Bruges, c’est en effet tout près de la famille et des amis.”

Une édition sold-out, pour la première fois

L’engouement pour le rendez-vous brugeois est important. À tel point qu’il affiche complet pour la première fois et qu’il n’est plus possible de s’inscrire. Au total, plus de 7 000 participants sont attendus pour ce qui sera une édition record.

Le nouveau parcours proposé se veut plus compact, notamment pour permettre aux supporters d’encourager plus facilement leur(s) favori(s). Le marathon partira depuis’ t Zand, à 10h, avec l’imposant Concertgebouw en arrière-plan. L’arrivée sur la Grande-Place, à l’ombre du Beffroi, devrait également offrir de superbes images. Le nouveau tracé doit également permettre aux marathoniens de profiter à deux reprises du centre historique de Bruges, patrimoine mondial de l’Unesco, tandis que le passage le long du Canal de Damme et par le centre de cette charmante petite ville voisine de Bruges constitue une autre nouveauté.

Le parcours du marathon

Marathon de Bruges 2023. ©D. R.

Le parcours du semi-marathon

Semi-marathon de Bruges 2023. ©D. R.

Le marathon de Bruges en pratique

Samedi 14 octobre

Retrait des dossards : 12h – 17h

Dimanche 15 octobre

Retrait des dossards : 8h30 – 10h30

Départ de l’Athora Great Bruges Marathon pour coureurs : 10h

Départ de l’Athora Great Bruges Half Marathon pour coureurs : 10h

Départ de l’Athora Great Bruges Family Walk (8 km) : 10h30

Fermeture de l’arrivée : 16h30

Fin de l’événement : 17h

Lieux :